5 Июля 2022 14:15

Землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сеть сейсмических станций МЧС РК зафиксировала землетрясения на территории Казахстана и Таджикистана, передает МИА «Казинформ».

Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 05 июля 2022 года в 8 час 20 мин 49 сек Алматинского времени зарегистрировано первое землетрясение, в 11 час 8 мин 24 сек второе.

Эпицентр первого землетрясения расположен в 771 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана.

«Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 47.17° с.ш. 84.95° в.д. Глубина 20 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет», - сказано в публикации сейсмологов.

Эпицентр второго землетрясения расположен в 586 км на юго-запад от города Алматы на территории Таджикистана.

«Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 38.69° с.ш. 73.33° в.д. Глубина 50 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурног оператор ЦСО «Алматы».

Фото из открытых источников