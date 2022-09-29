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    11:26, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Землетрясения на территории Китая и Казахстана зафиксированы сейсмологами

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 29 сентября 2022 года в 09 часов 22 минуты 00 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение на территории Китая, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 359 км на восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.40° с.ш. 81.16° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы» 29 сентября 2022 года в 9 часов 37 минут.

    Второе землетрясение произошло в 10 часов 26 минут 55 секунд Алматинского времени.

    «Эпицентр землетрясения расположен в 536 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 46.36° с.ш. 82.02° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщил дежурный оператор ЦСО «Алматы» в 10 часов 49 минут.


    Теги:
    Алматы Землетрясение Китай МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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