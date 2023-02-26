Землетрясения, безопасность в школах и новые штрафы – как прошла неделя в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя почти во всех регионах Казахстана была относительно спокойной. На повестке сейчас по всей стране – безопасность в школах, грядущее весеннее половодье и посевная кампания. Подробнее о событиях в стране – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

На прошлой неделе Глава государства подписал Указ о награждении спасателей за самоотверженность при исполнении служебного долга и мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации в Турецкой Республике и Сирийской Арабской Республике. Наши спасатели уже вернулись домой. Они рассказали, как проходили поисковые работы, в каких условиях трудились, как не спали сутками и поверили в чудо, когда из-под завалов спустя несколько дней после обрушения находили живых людей. Казахстанцы нашли живыми семь человек, извлекли тела 88 погибших. В МЧС пообещали всем сотрудникам, работавшим над спасением людей в Турции, выплатить денежное вознаграждение.

Руководитель республиканского оперативно-спасательного отряда Владимир Цой рассказал на брифинге, что получил сообщение от главного координатора поисково-спасательного отряда AFAD. Казахстанцев просят приехать в Турцию и поделиться опытом работы. Еще 30 турецких спасателей намерены приехать в Казахстан, чтобы пройти обучение здесь.

Между тем на фоне произошедшего в Турции землетрясения в Казахстане озаботились качеством строительства домов в Алматы – наиболее сейсмоопасном регионе страны. По данным МЧС, город расположен на 27 разломах тектонических плит. При катастрофическом землетрясении амплитудой 9 баллов и выше возможны разрушения до 30% жилых зданий.

На прошлой неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. Президент одобрил предлагаемые меры по обеспечению сейсмической безопасности и планы по проведению во втором полугодии сейсмоаудита, который позволит обновить паспортизацию объектов города. Сам градоначальник на встрече с жителями Жетысуского района сообщил об усилении требований, связанных со строительством и сейсмостойкостью в Алматы.

Фото: akorda.kz

23-го февраля зарегистрировали землетрясение в Таджикистане магнитудой 7,0. Толчки в 2-3 балла ощущали Алматы и Шымкент. В этот же день произошло землетрясение магнитудой 4,1 в 424 км на северо-восток от Алматы, на территории Жетысуской области.

Фото: ekonomigundemi.com.tr

Руководитель республиканского оперативно-спасательного отряда Владимир Цой рекомендовал во время землетрясения вставать в проемы, где есть несущие стены, не заходить в лифт. Он добавил, что желательно иметь заранее собранный «тревожный чемоданчик», в котором должны находиться документы, фонарик, теплая одежда, питьевая вода, нескоропортящиеся продукты, аптечка первой помощи.

Фото: РСК Алматы

После трагедии в школе №4 Петропавловска на республиканском уровне продолжают рассматривать вопрос о повышении уровня безопасности в учебных заведениях. На прошлой неделе в Министерстве внутренних дел ответили на вопрос, почему в школах не проводится досмотр. Выяснилось, что требования к организации пропускного режима может разработать администрация учебного заведения. Либо досмотр может быть указан в договоре об оказании охранных услуг с частными охранными организациями. Замначальника управления департамента по контролю за охранной деятельностью Серик Куспанов сообщил, что вопрос по охвату школ спецохранными подразделениями не стоит. Но чтобы обеспечить охраной все учебные заведения в стране, необходимо увеличить штатную численность. Сейчас почти 3 300 школ в Казахстане и свыше 4 200 детских садов действуют без лицензированной охраны.

В МВД уверены, что проблему безопасности в школах необходимо решать на уровне Правительства с участием и министерств просвещения, и здравоохранения, и информации и общественного развития, и акиматов. Работать на предупреждение, а не с последствиями.

Между тем директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Наталья Жумадильдаева сообщила, что детские сады проверят на соблюдение норм безопасности нахождения в них детей.

Казахстан готовится к предстоящей посевной кампании, которая уже в скором времени начнется в южных регионах страны. В этом году, по данным Минсельхоза, общая посевная площадь составит 23,4 млн га. Планируется увеличение площадей зерновых и зернобобовых культур на 117 тысяч га, кормовых - на 36,5 тысячи га, сахарной свеклы - на 6,7 тысячи га, овощебахчевых культур и картофеля - на 11,1 тысячи га, подсолнечника – на 30,8 тысячи га.

В Минсельхозе заявили о том, что в этом году запустят новые механизмы распределения дизельного топлива на сезонные сельскохозяйственные работы. Разработан проект правил, охватывающий все процессы распределения дизтоплива, в том числе, порядок работы комиссии по определению операторов по доставке солярки, процесс электронного формирования и распределения объемов дизтоплива в Единой государственной информационной системе субсидирования.

Вместе с подготовкой к посевной регионы готовятся к приходу большой воды. В Северо-Казахстанской области есть риск подтопления 85 населенных пунктов, в Костанае в зоне подтопления находятся 400 домов. В Жамбылской области отремонтируют водохранилища, которые сейчас заполнены на треть. В Атырау в авральном режиме вывозят снег, который буквально завалил город, и создают специальные группы для проверки готовности служб к паводкам.

Фото: m.ru24.net

Новостью прошлой недели для водителей стали новые штрафы, которые могут появиться в нашей стране. Предлагается предусмотреть наказание за перевозку пассажиров вне кабины авто, за допущение их высовывания в оконные проемы и люки транспортного средства, открывание дверей, совершение других подобных действий во время движения. За движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, пересечение организованной транспортной или пешей колонны и ряд других нарушений будет грозить лишение прав на девять месяцев. Более того, будут внесены изменения в порядок наказания водителей за превышение скорости. Суммы штрафов составят от 69 до 207 тысяч тенге.

На прошлой неделе финансовые и экономические аналитики и далекие от этой сферы казахстанцы следили, как заметно укрепляется тенге. Причины называли самые разные. Точку в спорах поставили в Национальном банке. Укреплению тенге способствовали внутренние и внешние факторы. В том числе большая налоговая неделя в феврале, возвращение иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги США.

Не обошлось в стране без трагического случая. В Западно-Казахстанской области в результате жесткой посадки вертолета «Казавиаспаса» погибли четыре человека, двое – пострадали. Официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов заверил, что компания обеспечит семьи погибших ежемесячным пособием примерно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей. Произведут все необходимые выплаты, предусмотренные коллективным договором. По факту жесткой посадки вертолета завели уголовное дело.

Рабочую повестку во многих регионах на минувшей неделе формировала погода. Ветра, метели и даже дожди значительно осложнили работу коммунальных служб. Дороги закрывали чуть ли не по всей стране. В Петропавловске и вовсе прошел дождь, из-за образовавшегося гололеда на два дня занятия в школах перенесли в дистанционный режим. В Актюбинской области из-за непогоды на трассе столкнулись 11 автомобилей.

Пожалуй, одни из самых хороших и жизнеутверждающих новостей пришли из Темиртау и Караганды. Жительница Темиртау родила настоящего богатыря. Малыш весом более 5 кг и ростом 57 см стал четвертым ребенком в семье. Мама и маленький батыр чувствуют себя хорошо. А в Караганде акушерами на какой-то период пришлось стать полицейским. Местная жительница родила девочку прямо в патрульной машине. Полицейские доставили маму с новорожденным в приемный покой акушерско-гинекологического центра и передали врачам.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области