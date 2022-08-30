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Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
30 Августа 2022 22:41

Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 30 августа 2022 года в 22 час 05 мин 02 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 360 км на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.1. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 40.01° с.ш. 77.58° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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