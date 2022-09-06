Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Афганистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 06 сентября 2022 года в 13 час 04 мин 45 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 881 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 36.97° с.ш. 70.52° в.д.

Глубина 80 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сказано в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее сообщалось, что казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на юго-западе Китая: семь человек погибли. Число жертв мощного землетрясения в Китае выросло до 46.

Фото: ekonomigundemi.com.tr







