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    14:27, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Афганистана

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    Photo: ekonomigundemi.com.tr
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 06 сентября 2022 года в 13 час 04 мин 45 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 881 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 36.97° с.ш. 70.52° в.д.

    Глубина 80 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сказано в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Ранее сообщалось, что казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая.

    Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на юго-западе Китая: семь человек погибли. Число жертв мощного землетрясения в Китае выросло до 46.


    Фото: ekonomigundemi.com.tr



    Теги:
    Алматы Землетрясение Афганистан Происшествия Происшествия, ЧС
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