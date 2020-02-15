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Землетрясение зафиксировано в Жамбылской области
15 Февраля 2020 11:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 11 час 08 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации СОМЭ, эпицентр землетрясения расположен в 317 км на запад от г. Алматы на территории Казахстана, на территории Жамбылской области.
Энергетический класс землетрясения 9.3.Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 42.73° с.ш. 73.07° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия,
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