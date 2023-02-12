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    09:44, 12 Февраль 2023 | GMT +6

    Землетрясение зафиксировано в Казахстане

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    Photo: ekonomigundemi.com.tr
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 08 часов 10 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 303 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана, недалеко от границы с Китаем.

    Энергетический класс землетрясения 8.4. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 43.35° с.ш. 80.65° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

    Cегодня в 4 часа 21 минуту землетрясение произошло в Кыргызстане.


    Фото: ekonomigundemi.com.tr

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