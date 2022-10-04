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    14:45, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Землетрясение зафиксировано в Абайской области

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    Photo: ekonomigundemi.com.tr
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 12 часов 31 минуту зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 587 км на северо-восток от города Алматы, на территории Казахстана, близ села Урджар в Абайской области.

    Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 47.16° с.ш. 81.87° в.д. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.


    Фото: ekonomigundemi.com.tr



    Теги:
    Землетрясение Абайская область Происшествия, ЧС
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