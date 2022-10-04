Землетрясение зафиксировано в Абайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 12 часов 31 минуту зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 587 км на северо-восток от города Алматы, на территории Казахстана, близ села Урджар в Абайской области.

Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 47.16° с.ш. 81.87° в.д. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.















