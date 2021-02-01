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    23:03, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Землетрясение зафиксировано в 389 км от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) Комитета науки Министерства образования и науки РК» 31 января 2021 года в 20 часов 40 минут 20 секунд алматинского времени (31 января 2021 года в 14 часов 40 минут 20 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт СОМЭ.

    Эпицентр землетрясения расположен в 389 км на восток от города Алматы на территории Китая.

    Энергетический класс землетрясения - 10.4.

    Магнитуда MPV - 4.7.

    Координаты эпицентра: 43.59° с.ш. 81.69° в.д.

    Глубина - 30 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


    Теги:
    Китай Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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