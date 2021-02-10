Землетрясение зафиксировано в 330 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 февраля в 04:40 по Алматинскому времени в 330 км на северо-восток от Алматы зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 330 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.8.

Магнитуда MPV 4.4.

Координаты эпицентра 44.32° с.ш. 80.71° в.д.

Глубина: 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Напомним, вчера в 50 км от города Алматы было зафиксировано землетрясение. Эпицентр землетрясения был расположен в 50 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.