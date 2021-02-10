07:48, 10 Февраль 2021 | GMT +6
Землетрясение зафиксировано в 330 км от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 февраля в 04:40 по Алматинскому времени в 330 км на северо-восток от Алматы зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 330 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.8.
Магнитуда MPV 4.4.
Координаты эпицентра 44.32° с.ш. 80.71° в.д.
Глубина: 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Напомним, вчера в 50 км от города Алматы было зафиксировано землетрясение. Эпицентр землетрясения был расположен в 50 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.