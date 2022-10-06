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Землетрясение зафиксировано в 183 км от Алматы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Октября 2022, 15:36
Землетрясение зафиксировано в 183 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 6 октября в 15 час 00 мин 25 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 183 км на юг от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 41.59° с.ш. 77.33° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Фото:aa.com.tr

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