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Землетрясение зафиксировано на территории Кыргызстана

15 Февраля 2023, 09:43
Землетрясение зафиксировано на территории Кыргызстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 15 февраля 2023г. в 09 час 24 мин по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 443 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.4. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 40.46° с.ш. 73.05° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Фото: ekonomigundemi.com.tr

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