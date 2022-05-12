12 Мая 2022 14:42
Землетрясение зафиксировали в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций Министерства по чрезвычайным ситуациям РК в 13 часов 28 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 199 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.9.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 44.65° с.ш. 78.36° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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