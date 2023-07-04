Землетрясение зафиксировали на территории Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 19 час 26 мин 54 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 83 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 43.30° с.ш. 77.93° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении оператора ЦСО «Алматы».

Через 22 минуты там же, в 83 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана на глубине 15 км, были зарегистрированы подземные толчки уже магнитудой MPV 4.3. Координаты эпицентра 43.30° с.ш. 77.93° в.д. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.