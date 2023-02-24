Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Кыргызстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
24 Февраля 2023, 07:18
Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 24 февраля 2023 года в 5 часов 40 минут 6 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 439 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 40.47° с.ш. 73.08° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении, составленном дежурным оператором ЦСО «Алматы».


Фото: shutterstock.com



Алматы   Происшествия   Кыргызстан   МЧС   Землетрясение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области