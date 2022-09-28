Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 28 сентября 2022 года в 03 час 20 мин 26 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 324 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 42.13° с.ш. 80.58° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

















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