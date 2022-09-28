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    07:45, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Китая

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 28 сентября 2022 года в 03 час 20 мин 26 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 324 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 42.13° с.ш. 80.58° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».






    Фото: www.aa.com.tr


    Теги:
    Алматы Землетрясение Китай МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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