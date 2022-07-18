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Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Афганистана
18 Июля 2022 21:24

Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Афганистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 18 июля 2022 года в 20 час 38 мин 30 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 775 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 37.69° с.ш. 71.32° в.д.

Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее сообщалось, что второе за сутки землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи.





Фото: cnbcfm.com

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