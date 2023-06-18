Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - На западе Франции произошло землетрясение с магнитудой от 5,3 до 5,8. Спасателям пришлось эвакуировать почти всех жителей одного из небольших городов Новой Аквитании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

По информации Центрального сейсмологического бюро Франции, на западе страны произошло землетрясение: вечером в пятницу и рано утром в субботу жители Новой Аквитании почувствовали подземные толчки магнитудой до 5,8.

Эпицентр землетрясения находился между городами Ньор и Ля-Рошель.

В результате несколько человек получили травмы, а около 1100 домов остались без электричества. Из городка Ля-Лэнь пришлось эвакуировать почти всех жителей — около 500 человек, так как практически во всех домах образовались трещины, а во многих обрушились крыши.

В последний раз подземные толчки с магнитудой более 5 отмечали во Франции в 2019 году — в департаменте Дром в предгорьях Альп.