Землетрясение в Узбекистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

31 Октября 2022, 00:21

31 Октября 2022, 00:21

Землетрясение в Узбекистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 23 часа 52 минуты зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 528 км на юго-запад от г. Алматы на территории Узбекистана.

Энергетический класс землетрясения 9.3. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 41.00° с.ш. 71.24° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет