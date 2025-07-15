18:17, 14 Июль 2025 | GMT +5
Землетрясение в Узбекистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК в 15 часов 55 минут по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.
Координаты землетрясения: 40.462 с.ш. 63.177 в.д.
Очаг землетрясения располагается на территории Узбекистана в 1184 км. на юго-запад от г. Алматы. Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.