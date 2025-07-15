Землетрясение в Узбекистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК в 15 часов 55 минут по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.