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    18:17, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Землетрясение в Узбекистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК  в 15 часов 55 минут  по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение. Об этом передает  агентство Kazinform со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.

    землетрясение
    Фото: Anadolu Ajansı

    Координаты землетрясения: 40.462 с.ш. 63.177 в.д.

    Очаг землетрясения располагается на территории Узбекистана в 1184 км. на юго-запад от г. Алматы. Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.

    Теги:
    Землетрясение Узбекистан Происшествия Центральная Азия
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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