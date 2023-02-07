Землетрясение в Турции: в зону бедствия из соседних регионов едут пожарные машины и техника
АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, 20 538 раненых. Разрушено 5 775 зданий. В зону бедствия из соседних регионов направляется техника и пожарные машины.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3381 человека.
Посольство Казахстана в Турции принимает меры по вывозу граждан РК на Родину.
Борт казахстанского спасательного самолета приземлится в Турции ориентировочно через 5 часов 40 минут. Спасателей встретят сотрудники посольства Казахстана в Турции. Они помогут определить ход предстоящих работ.
Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.
Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.
Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.
Фото: Sertac Kayar , Reuters