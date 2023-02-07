Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Землетрясение в Турции: в зону бедствия из соседних регионов едут пожарные машины и техника

7 Февраля 2023, 15:33
Землетрясение в Турции: в зону бедствия из соседних регионов едут пожарные машины и техника

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, 20 538 раненых. Разрушено 5 775 зданий. В зону бедствия из соседних регионов направляется техника и пожарные машины.


Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3381 человека.

Посольство Казахстана в Турции принимает меры по вывозу граждан РК на Родину.

Борт казахстанского спасательного самолета приземлится в Турции ориентировочно через 5 часов 40 минут. Спасателей встретят сотрудники посольства Казахстана в Турции. Они помогут определить ход предстоящих работ.

Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.


Фото: Sertac Kayar , Reuters


Новости по теме
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Почтовые операторы Бельгии и Турции отправляют посылки с вещами пострадавшим от землетрясения
Теги:
Читайте также
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
Руководство Китая объявило о победе над ковидом
В Германии бастуют аэропорты
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование
Испания упростила процедуру смены гендера в паспорте
Президент США Джо Байден здоров и может успешно выполнять свои обязанности
Семья Брюса Уиллиса объявила, что актер страдает слабоумием
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей