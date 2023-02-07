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Землетрясение в Турции: подтверждена гибель 3703 человек

7 Февраля 2023, 22:06
Землетрясение в Турции: подтверждена гибель 3703 человек

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 21:00 по времени Астаны (18:00 по времени Анкары) подтверждена гибель 3703 человек в результате землетрясения в Турции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

AFAD сообщил, что по состоянию на 18:00 по местному времени Турции в результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 3 703 человека, 22 тысячи 286 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что казахстанские спасатели уже приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп.

В Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф.

О том, что происходит в зоне бедствия к этому часу читайте по ссылке в материале МИА «Казинформ».


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