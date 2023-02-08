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Землетрясение в Турции: от казахстанских туристов не поступало обращений об отмене путевок

8 Февраля 2023, 16:07
Землетрясение в Турции: от казахстанских туристов не поступало обращений об отмене путевок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства культуры и спорта Молдир Абдуалиева сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» о том, что от казахстанских туристов не поступало обращений по поводу отмены путевок в Турцию.

«До настоящего времени со стороны казахстанских туристов, купивших путевки в Турцию, обращений по поводу отмены или перебронирования турпутевок в Комитет туризма при Минкультуры и спорта не поступало», - прокомментировала официальный представитель Минкульта.

Молдир Абдуалиева отметила, что желающие отменить туристическую путевку могут обратиться к туроператорам, которые должны сделать перерасчет с учетом сопутствующих комиссий и за вычетом уже понесенных расходов, оговоренных в договорах услуг.

По ее словам, туроператоры также могут предложить другие опции, такие как перенос дат отдыха, замена направлений, страны пребывания и др.

По информации Министерства культуры, всего на курортах Турции на сегодняшний день находятся 254 туриста из Казахстана.


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