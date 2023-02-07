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Землетрясение в Турции: что происходит к этому часу в зонах бедствия

7 Февраля 2023, 21:03
Землетрясение в Турции: что происходит к этому часу в зонах бедствия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Собственный корреспондент МИА «Казинформ» Акжигит Чукубаев рассказал, что происходит к этому часу в зонах бедствия в Турции.

В 60 километрах от провинции Газиантеп в местности Нурдагы на въезде в город образовалась километровая пробка.

Дороги в разломах и трещинах. Даже спецтранспорт проехать не может.

На кадрах видно, как на улице образовались многокилометровые пробки. В некоторых местах не работают банкоматы.

На кадрах также видно, как в районе Нурдагы провинции Газиантеп волонтеры раздают хлеб. Рядом с разрушенными домами работают спасатели, развернуты палатки AFAD (Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции, прим.ред.).

Тем временем казахстанские спасатели уже приступили к поисковым работам в центре Газиантепа. Специальным бортом МЧС РК в страну вылетели 16 казахстанцев из Турции.

Напомним, что в Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию.

Ранее Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

Сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, 20 538 раненых. Разрушено 5 775 зданий. В зону бедствия из соседних регионов направили технику и пожарные машины.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.


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