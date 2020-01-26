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Землетрясение в Турции: число погибших увеличилось до  35

26 Января 2020 17:40
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Землетрясение в Турции: число погибших увеличилось до  35

АНКАРА. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 35 человек. Об этом говорится в сообщении управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

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Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 31 Нурлан Нигматулин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции Касым-Жомарт Токаев выразил  соболезнования Реджепу  Эрдогану в связи с землетрясением

Как сообщается, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек.

Согласно информации ведомства, за медицинской помощью в общей сложности обратились 1547 человек.

Разрушены 76 зданий, 643 строения серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести.

Вслед за землетрясением зафиксированы 599 афтершоков.

На востоке Турции в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.


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Ключевые слова: Происшествия, Турция,
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