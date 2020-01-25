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вчера 20:51
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вчера 20:01
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Землетрясение в Турции: число погибших растет
АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - По меньшей мере, 19 человек погибли и более 900 получили ранения в пятницу в результате землетрясения на востоке Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли 15 человек.
Землетрясение силой 6,8 балла произошло в восточной провинции Элязыг в 08:55 вечера по местному времени. Эпицентр землетрясения был зарегистрирован в районе Сиврице. «Тряхнуло» также соседние провинции и страны, включая Сирию и Грузию.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции заявил, что 922 человека получили ранения: 560 человек в провинции Элязиг, 226 - в провинции Малатья, 37 - в провинции Кахраманмараш, 34 - в провинции Шанлыурфа, 34 - в провинции Диярбакыр, 25 - в провинции Адиямане, и 6 - в провинции Батман.
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа подтвердил, что количество погибших выросло с 15 до 19 человек. Он также заявил, что в провинции Элязыг около 30 жителей находятся под обломками. По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются, и число погибших может возрасти.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что раненые были переведены в больницы, а также в провинциях были открыты центры для оказания помощи пострадавшим.
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