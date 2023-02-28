Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 28 февраля 2023 г. в 06:01 зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 685 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 37.56° с.ш. 73.63° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.

Фото: ekonomigundemi.com.tr