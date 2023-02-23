Землетрясение в Таджикистане магнитудой 7,0: в Алматы и Шымкенте ощутили толчки в 2-3 балла

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 23 февраля в 696 км на юго-запад от г. Алматы, на территории Таджикистана, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

«Землетрясение зафиксировано в 6 часов 37 минут 35 секунд Алматинского времени.

Энергетический класс землетрясения 16. Магнитуда 7,0. Глубина 20 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы, Шымкент 2-3 балла», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Напомним, с 15 по 21 февраля в Таджикистане сошло более 200 снежных лавин, 7 оползней и 6 камнепадов. В результате стихийных бедствий погибли как минимум 19 человек. Наибольшее число жертв пришлось на административный центр Горно-Бадахшанской автономной области – город Хорог, где под снежной лавиной, разрушившей дома, погибли сразу 14 человек.

Как передает ТАСС, по данным Китайского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 7,2. Очаг залегал на глубине 10 км. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 66 км к юго-западу от поселка Мургаба, где проживают 10,8 тысяч человек. Еще один толчок магнитудой 5,2 был зафиксирован в 05:55 по местному времени в 46 км к западу от поселка Мургаба. Очаг залегал на глубине 67 км.