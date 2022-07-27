27 Июля 2022 19:41

Землетрясение в Кыргызстане зарегистрировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 июля 2022 г. в 15 час 52 мин 50 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 455 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана . Энергетический класс землетрясения 10.5 . Магнитуда MPV 4.6 . Координаты эпицентра 41.49° с.ш. 71.89° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.

















Фото: wradio.com.co





