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Землетрясение в Кыргызстане зарегистрировали казахстанские сейсмологи
27 Июля 2022 19:41

Землетрясение в Кыргызстане зарегистрировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 июля 2022 г. в 15 час 52 мин 50 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 455 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана . Энергетический класс землетрясения 10.5 . Магнитуда MPV 4.6 . Координаты эпицентра 41.49° с.ш. 71.89° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.






Фото: wradio.com.co




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