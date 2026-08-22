Землетрясение в Колумбии унесло жизни 321 человека

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего 10 августа в Колумбии, возросло до 321 человека. Еще 4 595 человек получили ранения, 257 числятся пропавшими без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

По данным Национального управления по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD), 4 595 человек получили ранения, 257 числятся пропавшими без вести, еще 364 человека были спасены. Всего от стихийного бедствия пострадали 284 185 человек и 1 236 животных в 476 муниципалитетах 15 департаментов.

Фото: ООН

Землетрясение также привело к масштабным разрушениям. Обрушились 467 зданий, повреждены 163 884 жилых дома, еще 31 445 разрушены.

Кроме того, пострадали 4 611 общественных центров, 3 579 учебных заведений, 351 медицинский центр, 435 дорог и 111 акведуков. Повреждения также получили 69 автомобильных и 14 пешеходных мостов, а также пять аэропортов.

Ранее мы писали, что происходит в Колумбии спустя неделю после землетрясения.