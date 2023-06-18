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    10:28, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи

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    Photo: images1.ynet.co.il.
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 18 июня 2023 г. в 08:58 зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 839 км на юго-запад от Алматы на границе Кашмира и Китая. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 35.93° с.ш. 79.48° в.д. Глубина 70 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

    Теги:
    Землетрясение Китай Мировые новости Происшествия
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