Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 18 июня 2023 г. в 08:58 зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 839 км на юго-запад от Алматы на границе Кашмира и Китая. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 35.93° с.ш. 79.48° в.д. Глубина 70 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.