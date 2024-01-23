Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи

- Эпицентр землетрясения расположен в 251 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.38° с.ш. 78.71° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет, - говорится в сообщении.