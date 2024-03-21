Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК в 20 часов 21 минуту зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

По информации СОМЭ, эпицентр землетрясения расположен в 261 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая — афтершок.



Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41,10° с. ш. 78,32° в. д. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости — нет.