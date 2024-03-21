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    23:12, 20 Март 2024 | GMT +6

    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

    Землетрясение в
    Фото: static.vkurse.kz

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК  в 20 часов 21 минуту зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform. 

    По информации СОМЭ, эпицентр землетрясения расположен в 261 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая — афтершок.

    Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41,10° с. ш. 78,32° в. д. Глубина 10 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости — нет.

    Теги:
    Китай Землетрясение Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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