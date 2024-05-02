Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК в 00 часов 17 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

Эпицентр землетрясения расположен в 256 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая, афтершок.



Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 5.5.

Координаты эпицентра 41.08° с.ш. 78.11° в.д. Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет ощутимости на территории РК.