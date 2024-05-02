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    01:30, 02 Май 2024 | GMT +6

    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК  в 00 часов 17 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform. 

    Эпицентр землетрясения расположен в 256 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая, афтершок.

    Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 5.5.
    Координаты эпицентра 41.08° с.ш. 78.11° в.д. Глубина 5 км.
    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет ощутимости на территории РК.

    Теги:
    Китай Землетрясение Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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