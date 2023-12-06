Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 22 часа 16 минут зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

Эпицентр землетрясения расположен в 528 км на северо-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 44.51° с.ш. 83.21° в.д. Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости