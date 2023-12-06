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    23:24, 05 Декабрь 2023 | GMT +6

    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

    землетрясение
    Фото: Depositphotos.com

    Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 22 часа 16 минут зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform

    Эпицентр землетрясения расположен в 528 км на северо-восток от г. Алматы на территории Китая.

    Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 44.51° с.ш. 83.21° в.д. Глубина 15 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости

    Теги:
    Китай Землетрясение Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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