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    01:29, 22 Май 2024 | GMT +6

    Землетрясение произошло в Китае

    землетрясение
    Фото: pixabay.com

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК в 00 часов 11 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

    Эпицентр землетрясения расположен в 424 км на восток от г. Алматы на территории Китая. 

    Энергетический класс землетрясения 8.8. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 43.55° с.ш. 82.12° в.д. Глубина 10 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.

    Как сообщалось, 20 мая жители Алматы почувствовали землетрясение, которое произошло в Китае.

    Теги:
    Китай Землетрясение Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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