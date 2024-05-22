Землетрясение произошло в Китае

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК в 00 часов 11 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

Эпицентр землетрясения расположен в 424 км на восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 8.8. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 43.55° с.ш. 82.12° в.д. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.

Как сообщалось, 20 мая жители Алматы почувствовали землетрясение, которое произошло в Китае.