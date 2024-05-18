Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 18 мая 2024 г. в 12:10 зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 280 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 40.89° с.ш. 78.24° в.д. Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории РК нет.