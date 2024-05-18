РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:14, 18 Май 2024 | GMT +6

    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

    землетрясение
    Фото: assicuraci.it

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 18 мая 2024 г. в 12:10 зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

    По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 280 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

    Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 40.89° с.ш. 78.24° в.д. Глубина 5 км.

    Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории РК нет.

    Теги:
    Китай Землетрясение Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!