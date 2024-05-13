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    13:25, 13 Май 2024 | GMT +6

    Землетрясение в Кыргызстане зафиксировали казахстанские сейсмологи

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 13 мая 2024 г. в 11:44 зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

    По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 465 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

    Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 41.63° с.ш. 71.67° в.д. Глубина 15 км.

    Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории Казахстана нет.

    Теги:
    Землетрясение Регионы Кыргызстан Алматы Сейсмологи Происшествия Мировые новости Центральная Азия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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