Землетрясение в Иране повредило более 16 тысяч домов

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Землетрясение, произошедшее в субботу в северо-западной части Ирана, привело к повреждению 16,5 тысячи домов в городе Хой. Об этом сообщил в воскресенье глава МВД республики Ахмад Вахиди, передает МИА «Казинформ».

«16,5 тысячи жилым единицам в городе Хой требуется ремонт и переоснащение, это должно быть сделано при поддержке правительства и народа», - цитирует Вахиди агентство Tasnim. Министр прибыл в Хой после землетрясения в сопровождении глав Иранского общества Красного Полумесяца, Организации по управлению кризисными ситуациями при МВД и Жилищного фонда республики.

Между тем глава отделения Иранского общества Красного Полумесяца в провинции Ардебиль Хамид Гавидель объявил об отправке первой партии гуманитарной помощи в Западный Азербайджан. По его словам, груз включает 1 800 ковров, 1 400 продуктовых наборов, 800 одеял и 300 палаток.

Ранее Вахиди сообщил, что для размещения пострадавших в городе Хой был создан временный лагерь. В свою очередь директор жилищного фонда провинции Западный Азербайджан Джафар Барзегар информировал, что 75 групп экспертов фонда были отправлены в пострадавшие от землетрясения районы.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в северо-западной части Ирана. Эпицентр подземных толчков находился в 23 км к юго-востоку от города Хой, где проживают 175 тысяч человек. По последним данным, три человека погибли, 973 пострадали. Как ранее сообщалось, из-за афтершоков в городе Хой и уезде Чайпаре отменены занятия в школах.

Иран является одной из самых сейсмически активных стран мира, его пересекают несколько крупных линий разломов, покрывающих не менее 90% территории страны.

Самое смертоносное землетрясение в современной истории Ирана произошло в июне 1990 года, в результате которого были разрушены многие районы северной провинции Гилян и погибло около 37 000 человек.



