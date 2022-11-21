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    Землетрясение в Индонезии: 46 человек погибли и сотни получили ранения

    21 Ноября 2022, 18:06

    АММАН. КАЗИНФОРМ – На индонезийском острове Ява в понедельник произошло землетрясение, приведшее к крупным человеческим жертвам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Согласно данным Геологической службы США, землетрясение силой 5,6 балла произошло в городе Чианджур на Западной Яве на глубине 10 км.

    Толчки ощущались также примерно в 100 км от столицы Джакарты, после чего из многоэтажных зданий индонезийской столицы были эвакуированы люди.

    Власти Индонезии предупреждают о возможности повторения подземных толчков и предполагают, что число погибших может возрасти.

    Район, где произошло землетрясение, густонаселен и подвержен оползням. Здесь множество непрочно построенных домов. По сообщениям местных властей, спасатели пытались эвакуировать людей из рухнувших зданий, им удалось спасти женщину и ее ребенка.

    Герман Сухерман, глава администрации города Чанджур, сообщил, что стихия унесла жизни по меньшей мере 46 человек.

    «Пострадавшие продолжали поступать из многих районов. Около 700 человек получили ранения», - добавил Сухерман.

    Десятки зданий были повреждены в районе Чанджур, говорится в сообщении Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий. Среди них больница и исламская школа-интернат.

    В Джакарте офисные работники выбежали из зданий в гражданском и деловом районе во время толчка, который длился около минуты.

    Землетрясения регулярно происходят в Индонезии, страна находится в зоне «огненного кольца» тектонической активности в Тихом океане. Островное государство периодически сталкивается с разрушительными землетрясениями и цунами, в результате одного из них на острове Сулавеси в 2018 году погибло более двух тысяч человек.


    Фото: EPA

    Автор:

    Арсен Утешев

    Происшествия Индонезия Мировые новости Землетрясение
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