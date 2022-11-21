Землетрясение в 6 баллов произошло у острова Крит

21 Ноября 2022, 11:56

21 Ноября 2022, 11:56

Землетрясение в 6 баллов произошло у острова Крит

ИРАКЛИОН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - В понедельник у берегов острова Крит зарегистрировали землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эпицентр располагался в 129 км к северо-востоку от Ираклиона, в котором живут около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Греция - это одна из наиболее сейсмоактивных стран Европейского континента. В ней регистрируют почти половину всех подземных толчков, происходящих в Европе.

Фото: apa.az