Землетрясение в 6,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 5 февраля в 10 час 16 мин 08 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 840 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 14.0. Магнитуда MPV 6.9. Координаты эпицентра 37.03° с.ш. 71.22° в.д. Глубина 200 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».