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Землетрясение в 6,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
5 Февраля 2022 11:08
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 5 февраля в 10 час 16 мин 08 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 840 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 14.0. Магнитуда MPV 6.9. Координаты эпицентра 37.03° с.ш. 71.22° в.д. Глубина 200 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
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