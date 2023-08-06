Землетрясение в 6,6 балла зафиксировали на территории Афганистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 6 августа в 06 час 32 мин 55 сек по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 854 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 13.7. Магнитуда MPV 6.6. Координаты эпицентра 37.09° с.ш. 70.83° в.д. Глубина 50 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».