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    09:55, 06 Август 2023 | GMT +6

    Землетрясение в 6,6 балла зафиксировали на территории Афганистана

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    Фото: earninginmotion.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 6 августа в 06 час 32 мин 55 сек по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 854 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 13.7. Магнитуда MPV 6.6. Координаты эпицентра 37.09° с.ш. 70.83° в.д. Глубина 50 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Теги:
    Землетрясение Афганистан Мировые новости для mail.ru
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