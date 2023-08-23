Землетрясение в 5,9 балла произошло в Каспийском море

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 23 августа в 3 часа 24 минуты 23 секунды по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 2213 км на запад от г. Алматы на в акватории Каспийского моря. Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV 5.9. Координаты эпицентра 40.37° с.ш. 50.86° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

