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    07:29, 23 Август 2023 | GMT +6

    Землетрясение в 5,9 балла произошло в Каспийском море

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    Фото: aa.com.tr
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 23 августа в 3 часа 24 минуты 23 секунды по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 2213 км на запад от г. Алматы на в акватории Каспийского моря. Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV 5.9. Координаты эпицентра 40.37° с.ш. 50.86° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Теги:
    Землетрясение Каспийское море Мировые новости Главная для mail.ru
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