Землетрясение в 5,6 балла произошло на территории Китая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 30 января в 23:07 по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 1030 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12.4. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 34.39° с.ш. 80.57° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».