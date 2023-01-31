Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Землетрясение в 5,6 балла произошло на территории Китая

31 Января 2023, 00:53
Землетрясение в 5,6 балла произошло на территории Китая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 30 января в 23:07 по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 1030 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12.4. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 34.39° с.ш. 80.57° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Новости по теме
Белый дом приостановил выдачу лицензий компаниям из США на экспорт продукции для Huawei
Ограничения на число детей в семье сняли в китайской провинции Сычуань
Два землетрясения на территории Китая зафиксировали казахстанские сейсмологи
Теги:
Читайте также
В Узбекистане вынесен приговор обвиняемым в июльских беспорядках в Каракалпакстане
Рождаемость в США увеличилась в 2021 году впервые за 7 лет
Январь 2023 года в Узбекистане стал самым холодным за последние полвека
Рекордное число массовых убийств в США. Что происходит и в чем причины вспышек насилия
СМИ: число жертв нападения террориста-смертника в Пешаваре выросло до 72
Белый дом приостановил выдачу лицензий компаниям из США на экспорт продукции для Huawei
МВФ спрогнозировал снижение цены на нефть в 2023 году на 16%
Ограничения на число детей в семье сняли в китайской провинции Сычуань
Новости партнеров
Популярное
1 Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК
2 Елена Рыбакина установила рекорд Australian Open-2023
3 Акимат Павлодарской области опроверг фейковую информацию о кандидатах в депутаты
4 Народная партия Казахстана утвердила список кандидатов в депутаты
5 «Авто на дровах» задержали в Алматы

Лента новостей