Землетрясение в 5,2 балла произошло в Афганистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 19 мая в 15 час 19 мин зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 1136 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 34.96° с.ш. 69.15° в.д. Глубина 210 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора.