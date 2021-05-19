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Землетрясение в 5,2 балла произошло в Афганистане

19 Мая 2021 20:56
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Землетрясение в 5,2 балла произошло в Афганистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 19 мая в 15 час 19 мин зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 1136 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 34.96° с.ш. 69.15° в.д. Глубина 210 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора.


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#Происшествия   #Афганистан  
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