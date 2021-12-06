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Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы

6 Декабря 2021 00:44
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Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 5 декабря в 23 час 42 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 795 км на юго-запад от г. Алматы на границе Афганистана и Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 37.39° с.ш. 71.46° в.д. Глубина 200 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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#Алматы   #Происшествия   #Таджикистан   #Афганистан  
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