Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 5 декабря в 23 час 42 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 795 км на юго-запад от г. Алматы на границе Афганистана и Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 37.39° с.ш. 71.46° в.д. Глубина 200 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».