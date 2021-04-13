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    14:57, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Землетрясение в 4,8 балла произошло в Афганистане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 11 часов 42 минуты зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 828 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.4. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 37.17° с.ш. 71.22° в.д. Глубина 120 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Афганистан Происшествия
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