Землетрясение в 4,8 балла произошло в Афганистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 11 часов 42 минуты зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 828 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.4. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 37.17° с.ш. 71.22° в.д. Глубина 120 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО.