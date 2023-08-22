17:56, 22 Август 2023 | GMT +6
Землетрясение в 4,7 балла произошло в Турции
КАЙСЕРИ. КАЗИНФОРМ – В Турции в районе Сарыз провинции Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По сообщению Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 13:17 по времени Анкары на глубине 7,06 км.
В районе для выявления последствий землетрясения работают городские коммунальные службы и экстренные бригады. Полицией патрулируются улицы, скорая медицинская помощь дежурит в усиленном режиме.
Подземные толчки вызвали панику среди населения. Однако в данное время обстановка в провинции спокойная.
По данным AFAD, о разрушениях и повреждений зданий не сообщается.
В результате землетрясения пострадавших нет.
Информация о жертвах не поступала.