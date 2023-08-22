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    17:56, 22 Август 2023 | GMT +6

    Землетрясение в 4,7 балла произошло в Турции

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    Фото: earninginmotion.com
    КАЙСЕРИ. КАЗИНФОРМ – В Турции в районе Сарыз провинции Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 13:17 по времени Анкары на глубине 7,06 км.

    В районе для выявления последствий землетрясения работают городские коммунальные службы и экстренные бригады. Полицией патрулируются улицы, скорая медицинская помощь дежурит в усиленном режиме.

    Подземные толчки вызвали панику среди населения. Однако в данное время обстановка в провинции спокойная.

    По данным AFAD, о разрушениях и повреждений зданий не сообщается.

    В результате землетрясения пострадавших нет.

    Информация о жертвах не поступала.


    Теги:
    Землетрясение Мировые новости Турция Происшествия, ЧС
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