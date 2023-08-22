Землетрясение в 4,7 балла произошло в Турции

КАЙСЕРИ. КАЗИНФОРМ – В Турции в районе Сарыз провинции Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 13:17 по времени Анкары на глубине 7,06 км.

В районе для выявления последствий землетрясения работают городские коммунальные службы и экстренные бригады. Полицией патрулируются улицы, скорая медицинская помощь дежурит в усиленном режиме.

Подземные толчки вызвали панику среди населения. Однако в данное время обстановка в провинции спокойная.

По данным AFAD, о разрушениях и повреждений зданий не сообщается.

В результате землетрясения пострадавших нет.

Информация о жертвах не поступала.