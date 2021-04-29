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    16:00, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Землетрясение в 4,6 балла зафиксировали в Афганистане

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 апреля в 11 час 57 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 858 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 36.88° с.ш. 71.15° в.д. Глубина 160 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Афганистан Алматы Происшествия
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