Землетрясение в 4,6 балла зафиксировали в Афганистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 апреля в 11 час 57 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 858 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 36.88° с.ш. 71.15° в.д. Глубина 160 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО.